MasterChef'in favori ismi takım kaptanı oldu strateji ise bu hafta da değişmedi
TV8'in fenomen yarışması MasterChef Türkiye'nin son bölümünde kaptanlar ve takımlar belli oldu, geçen hafta uygulanan strateji bu hafta da devam etti.
Geçtiğimiz hafta takıma katılan Arem, mavi takım kaptanı olan Esra tarafından kırmızı takıma kaptan seçilmiş ve yeni gelmesi nedeniyle ortama ve yarışmacılara uzak olması stratejik bir avantaj sağlar diye düşünülmüştü. Bu haftada yarışmacılar tarafından benzer bir strateji uygulandı.
Arem'in yarışmaya veda etmesiyle Selin, MasterChef Türkiye'ye geri dönen yarışmacı oldu. Selin'in de gelmesiyle kaptanlık yarışı için kıyasıya bir mücadele başladı. Yarışmacılar en iyi lezzeti yakalayarak kaptan olmak için kıran kırana bir mücadele verdi.
MasterChef 2020'nin yeni bölümünde takım kaptanlığı için yarışmacılara ana malzeme olarak kakaolu bir bisküvi verildi. Yarışmacılara verilen süre ise 40 dakika oldu. Kaptanlık oyununda en iyi yaratıcı tatlıyı yapan yarışmacı, yeni haftanın mavi takım kaptanı olarak belirlendi.
16 yarışmacı arasından Furkan, Esra, Ayyüce, Tanya, Emir ve Sefa'nın hazırladığı tatlılar ön plana çıktı. Son bir tadım sonrasında Ayyüce, Furkan ve Emir ise bu oyunda son üçe kalan isimler oldular.