MasterChef'in favori ismi takım kaptanı oldu strateji ise bu hafta da değişmedi

Geçtiğimiz hafta takıma katılan Arem, mavi takım kaptanı olan Esra tarafından kırmızı takıma kaptan seçilmiş ve yeni gelmesi nedeniyle ortama ve yarışmacılara uzak olması stratejik bir avantaj sağlar diye düşünülmüştü. Bu haftada yarışmacılar tarafından benzer bir strateji uygulandı.