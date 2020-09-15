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Beşiktaş'ta transferde 3 bomba birden

Forvette Niko la Kalinic harekâtını bu hafta tamamlamak için Hırvat oyuncudan haber bekleyen yönetim, ‘Türk koridoru’ planı çerçeve sinde Nazım Sangare ve Gökhan Tö re’yi de bitirmeyi hedefliyor.

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Süper Lig’de 2020-21 sezonuna Trabzonspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, taraftarını mutlu ederken gözler transfere çevrildi. Karşılaşmanın ardından açıklama yapan A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ, takviye yapacaklarını ve gereken futbolcularla görüşme halinde olduklarını ifade etti.

Sağ kanat için Gökhan Töre’ye teklifini yapan ve oyuncudan cevap bekleyen Siyah-Beyazlılar, bu oyuncuyla önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya gelecek.

Forvet konusunda Nikola Kalinic’i kadrosuna katmak için temaslarına devam eden Kara Kartal, Hırvat futbolcunun Atletico Madrid’le bu hafta içerisinde sözleşmesini feshedip İstanbul’a gelmesini bekliyor.

Sağ bek hamlesi konusunda da çalışmalarına tam gaz devam eden yönetim, Antalyaspor’dan Nazım Sangare’yi bitirmeye oldukça yakın.

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