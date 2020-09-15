Chelsea Brighton'ı rahat bir skorla geçti
Premier Lig mücadelesinde Chelsea, Brighton'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.Abone ol
Premier Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Chelsea, Brighton'ın konuğu oldu. Haftanın kapanış maçında Frank Lampard'ın öğrencileri, Brighton'ı deplasmanda üç golle devirmeyi başardı.
Chelsea 23. dakikada Jorginho'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçerken Leandro Trossard 54. dakikada 1-1'lik beraberliği getiren golü kaydetti.
56. dakikada Reece James, Chelsea adına skoru 2-1'e getirirken maçın sonucunu 66. dakikada Kurt Zouma'nın golü tayin etti ve Chelsea sahadan 3-1 galip ayrıldı.
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