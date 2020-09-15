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Chelsea Brighton'ı rahat bir skorla geçti

Premier Lig mücadelesinde Chelsea, Brighton'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

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Premier Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Chelsea, Brighton'ın konuğu oldu. Haftanın kapanış maçında Frank Lampard'ın öğrencileri, Brighton'ı deplasmanda üç golle devirmeyi başardı.

Chelsea 23. dakikada Jorginho'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçerken Leandro Trossard 54. dakikada 1-1'lik beraberliği getiren golü kaydetti.

56. dakikada Reece James, Chelsea adına skoru 2-1'e getirirken maçın sonucunu 66. dakikada Kurt Zouma'nın golü tayin etti ve Chelsea sahadan 3-1 galip ayrıldı.

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