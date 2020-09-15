Younes Belhanda'dan Fatih Terim açıklaması

Younes Belhanda, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili konuşarak 'Aramız her zaman iyiydi' dedi.

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beinsports Fransa'ya açıklamalarda bulunan Belhanda, Süper Lig'in ilk haftasında aldıkları 3-1'lik Gaziantep FK galibiyetine de değindi. Belhanda "Her şey yolunda, ilk maçta ilk galibiyetimizi aldık ve iyi bir başlangıç yaptık. Fatih Terim ile aramız her zaman iyiydi. İyi bir ilişkimiz olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

Geçen sezon beklentilerin altında kaldıklarını söyleyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu "Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir performans gösterdik. Takım içinde pek çok değişiklik oldu, bu nedenle iyi bir dönüş yapamadık" dedi.

Faslı oyuncu, boş tribünler oynamanın zorluğuna da dikkat çekerken "Stadın boş olması çok şeyi değiştiriyor. Taraftarımızlayken futbol anlamında tamamen farklı bir takım olduğumuzun bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun sezona iki golle başlamasını da değerlendiren Belhanda "İlk geldiği zaman yeteneklerini sahaya yansıtma konusunda problem yaşadı ama sezon içerisinde düzeni yakaladı. İyi bir geri dönüş yaptı. Şu an formunu yakaladı ve tabii ki onun gibi büyük bir golcüyle oynamak benim için bir zevk" dedi.

Galatasaray'a 2017 yazında transfer olan Younes Belhanda, sarı-kırmızılı formayla 104 resmi maça çıktı; 14 gol, 20 asistlik performans sergiledi. Belhanda, Galatasaray'da 2 lig şampiyonluğu yaşadı.