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Burundan girip insan beynini yiyor! Beyin yiyen amip aylar sonra yeniden hortladı

Bir yandan koronavirüsteki vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ederken Temmuz ayında Türkiye'de de görülen ve büyük tedirginliğe neden olan "beyin yiyen amip" 2 ay sonra yeniden hortladı.

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Burundan girip insan beynini yiyor. Aylar sonra yeniden hortladı. Son kurbanı 13 yaşında. Türkiye’de Temmuz ayında görülen ve Amerika’da ölümlere neden olan ‘beyin yiyen amip’, Florida’da 13 yaşındaki bir çocuğun ölümüne sebep oldu. 

Temmuz ayında Türkiye’de görülen ve tedirginliğe neden olan ‘beyin yiyen amip’, aylar sonra yeniden hortladı. Amerika’nın Florida eyaletinde meydana gelen olayda tatil sırasında tatlı su parkında yüzmeye giden 13 yaşındaki Tanner adlı çocukta, tatil sonrasında mide bulantısı, kusma, baş ağrısı ve boyun tutulması gibi belirtiler meydana geldi. 

Tanner'a başlangıçta boğaz ağrısı teşhisi kondu, ancak ebeveynleri Tanner'ın daha ciddi bir rahatsızlığı olabileceğinden şüphelendi ve bu yüzden onu ikinci bir görüş için bir başka doktora götürdüler.

'Tedavisi yok dediler'

Tanner'ın babası Travis Wall, News4Jax'e yaptığı açıklamada, "Size bunu söylediğimiz için üzgünüz, ancak oğlunuzun asalak bir amipi var ve tedavisi yok dediler” ifadelerini kullandı. News4Jax'ın bildirdiğine göre Tanner, 2 Ağustos'ta Naegleria fowleri enfeksiyonundan öldü.

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