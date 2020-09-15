Çinli Sinovac, koronavirüs aşısını Türkiye'de denemeye başladı! Üretime başlandı

'Türkiye'den de onay aldık'

Hangi ülkelerde ve ırklarda denemeler yapılıyor? Bunlar arasında Türkler var mı?

"Kesinlikle. Sinovac, Covid-19 aşısını geliştirmeye başladı. Ocak'ın sonundan beri bunun üzerinde çalışıyoruz. Çin'de o dönemde Covid-19 yaygındı. O dönemden sonra Çin'de, klinik öncesi testlerimizi gerçekleştirdik. Sinovac, global olarak çalışmaları gerçekleştiren ilk şirketiz. Koronavise karşı koroma sağlamaya çalışıyoruz. Hayvanlar üzerinde testlerimizi gerçekleştirdik ve sonuçları Mayıs'ta, Science Dergisi'nde yayınladık.