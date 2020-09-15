Çinli Sinovac, koronavirüs aşısını Türkiye'de denemeye başladı! Üretime başlandı
Yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı aşı geliştiren firmalardan en ileri noktaya ulaşmış Sinovac Biotech şirketinin Genel Müdürü Helen Yang "Türkiye'de korona aşısı için klinik deneyler yapıyoruz" dedi
Yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı aşı geliştirme çalışmalarında en ileri noktaya ulaşmış firmalardan Çin merkezli Sinovac Biotech Genel Müdürü Helen Yang, aşı konusunda gelinen son noktayı anlattı. Habertürk'e açıklama yapan Helen Yang, kendisine yöneltilen soruları şu şekilde yanıtladı:
Aşıdan ilk yararlanacaklar arasında Türkiye olacak mı?
"Türkiye'de bulunuyorum çünkü biz Türkiye'de klinik deneyler yapıyoruz. Türkiye'de Kovid-19 aşısı için partnerlerimiz ile birlikte çalışıyoruz. Burada olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. FAZ-3 deneyleri için hazırlanıyoruz. Bu son aşama ve üçüncü FAZ deneylerini yapıyoruz. Dolayısıyla çok heyecanlıyız başardıklarımız konusunda. Burada, Türkiye'deki ortaklarımızla yaptığımız çalışmalar konusunda çok heyecanlıyız."
'Türkiye'den de onay aldık'
Hangi ülkelerde ve ırklarda denemeler yapılıyor? Bunlar arasında Türkler var mı?
"Kesinlikle. Sinovac, Covid-19 aşısını geliştirmeye başladı. Ocak'ın sonundan beri bunun üzerinde çalışıyoruz. Çin'de o dönemde Covid-19 yaygındı. O dönemden sonra Çin'de, klinik öncesi testlerimizi gerçekleştirdik. Sinovac, global olarak çalışmaları gerçekleştiren ilk şirketiz. Koronavise karşı koroma sağlamaya çalışıyoruz. Hayvanlar üzerinde testlerimizi gerçekleştirdik ve sonuçları Mayıs'ta, Science Dergisi'nde yayınladık.
Aynı zamanda, Çin'de FAZ-1 ve FAZ-2 çalışmaları için onaylarımızı aldık. Kaydettiğimiz ilerlemeye bakacak olursak Çin'de yaptığımız deneylerde iyi bir güvenilirlik profili ortaya koyduk ve aşı sonrası immünojenisite yanıtı da son derece iyiydi. Sadece sağlıklı yetişkinler için değil aynı zamanda gençler için de iyi sonuçlar aldık. Yaşlılar için de son derece iyi sonuçlar aldık. Bu da son derece iyi bir gelişme aslında. Gelecekte önemli gelişmeler olabileceğini gösteriyor.