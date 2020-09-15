Katar, İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi reddetti

Doha yönetimi, Tel Aviv yönetimiyle ilişki kurmalarının Filistin sorununun çözümüne bağlı olduğunu bildirdi.

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, ABD'nin arabulucuğunda İsrail ile ilişkileri normalleştirerek dikkatleri üzerlerine çekti.

Diğer bazı Körfez ülkelerinin de Tel Aviv yönetimiyle anlaşma yapacakları iddia edildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lolwah Alkhater, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, ülkesi hakkındaki iddiaları reddetti.

İsrail ile ilişki kurmaya Filistin şartı

Alkhater, Katar'ın, Filistinlilerle anlaşmazlığı çözülene kadar İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmayacağını söyledi.

Normalleşmenin bu anlaşmazlığın özü olduğunu düşünmediklerini belirten Alkhater, anlaşmazlığın kilit noktasının "Filistinlilerin işgal altında, vatansız insanlar olarak yaşadıkları sert koşullar" olduğunu ifade etti.

Körfez'deki anlaşmazlık

Katarlı yetkili, ayrıca bölge devletlerinin, ülkesine yönelik üç yıllık boykotu sona erdirme yönünde yakında ilerleme olabileceğini kaydetti.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, İran ile ilişkisi nedeniyle Katar'a üç yıldır diplomatik ve ticari boykot uyguluyor.

Ancak Sözcü Alkhater, Katar'a boykot uygulayan ülkelerden hangileriyle görüşme halinde oldukları konusunda bilgi paylaşmadı.

Daha önce konuyla ilgili yetkililer, Doha yönetiminin öncelikle sınırını paylaştığı Suudi Arabistan ile ilişkileri düzeltmeye öncelik vereceği belirtilmişti.