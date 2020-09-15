Bakanlık 91 firmayı ifşa etti! 113 gıda ürününde büyük sahtekarlık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 91 firmaya ait 113 parti ürünü "ifşa etti."

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Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünlerin ve firmaların listesini kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık 91 firmadan 113 parti ürünü listeye aldı. 2012'den bu yana toplamda 3 bin 605 parti ürün tağşiş ve taklit listesine alınmış oldu.

Bakan Pakdemirli konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetlerini Bakanlık olarak büyük bir titizlikle yürütüyoruz.

Her zaman söylediğim gibi en etkin denetimci vatandaşımızdır. Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde; Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikâyet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır.

''WhatsApp Gıda İhbar Hattı aracılığı ile ulaşmalarını rica ediyorum''

Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır. Bir usulsüzlük gördükleri anda vatandaşlarımızın Alo 174 Gıda İhbar Hattı ve 0501 174 0 174 numaralı WhatsApp Gıda İhbar Hattı aracılığı ile bize ulaşmalarını, şikayetlerini iletmelerini rica ediyorum.

Son 8 yılda ifşa edilen ürün sayısı 3 bin 605

2012 yılından itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünleri ve firmaları kamuoyuna duyuruyor. Son 8 yılda ifşa edilen ürün sayısı 3 bin 605 parti olurken, firma sayısı da bin 609'a yükseldi.