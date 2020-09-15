BIST 1.116
DOLAR 7,49
EURO 8,90
ALTIN 473,01
HABER /  YEREL

Kars'ta Kovid-19 testi pozitif çıkan kız ile temaslı olduğu babası hastaneden kaçtı

Anadolu Ajansı

KARS'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kız ve temaslı olduğu babasının hastaneden kaçması üzerine polis ekipleri yakalayarak yurda yerleştirdi.

Abone ol

Harakani Devlet Hastanesine Kovid-19 şüphelisiyle getirilen E.M'ye koronavirüs testi yapıldı, test sonucunun pozitif çıkması üzerine temaslı olduğu babası M.M ile sağlık ekiplerinden kaçtı.

Durumun polis ekiplerine bildirilmesiyle baba ve kızı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Digor Durağı Mevkiinde yakalandı.

E.M ve M.M'yi sağlık ekipleri Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Nuripaşa Yurt Müdürlüğü'ne (KYK) götürerek karantinaya aldı.

Ayrıca karantina tedbirlerini ihlal eden E.M hakkında idari yaptırım uygulanıp adli işlem başlatıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Burundan girip insan beynini yiyor! Beyin yiyen amip aylar sonra yeniden hortladı
Ahmet Davutoğlu'ndan, Demirtaş'ın teklifine yanıt: Görüşmekten çekinmem
Emekli Tümamiral Cihat Yaycı'dan çok konuşulacak açıklama: Türkiye'nin 572 yıllık ihtiyacını karşılar
Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Antrenmana çıkmadı Çin'e gidiyor
Canan Kaftancıoğlu Atatürk demedi Kemal Kılıçdaroğlu devreye girdi
Türkiye genelinde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı
ÖNCEKİ HABERLER
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: 125 bin kişi, toplum sağlığını tehlikeye attı
Türkiye ve Yunanistan arasında kritik toplantı bugün yapılacak
Katar, İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi reddetti
Beşiktaş'ta transferde 3 bomba birden
Chelsea Brighton'ı rahat bir skorla geçti
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabey'in tecavüzüne uğradığını iddia eden kadın ilk kez görüntü verdi
Yorumlar