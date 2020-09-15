Ağustosta Türkiye genelinde konut satışları patladı! Yüzde 54,2 arttı

Ekonominin lokomotifi olarak görülen konut sektöründe ağustos ayında satışlar patladı. Konut satışları geçtiğimizin yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 artarak 170 bin 408 oldu.

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Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 artarak 170 bin 408 oldu.

İlk 3 sıra İstanbul, Ankara, İzmir

Konut satışlarında İstanbul 30 bin 292 konut satışı ve yüzde 17,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 17 bin 131 konut satışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 11 bin 145 konut satışı ve yüzde 6,5 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının düşük olduğu iller

Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari, 22 konut ile Ardahan ve 99 konut ile Şırnak oldu.