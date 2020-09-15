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Trabzonspor hız kazandırdı: 3 transfer harekatı birden

Tunuslu forvet Wahbi Khazri için temasa başlayan Trabzonspor, Meksikalı stoper Salcedo transferinde de önemli mesafe kat etti. Orta sahaya da Bahia’dan Gregore için masaya oturuldu.

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Sakatlıklar, Sörloth krizi ve Beşiktaş yenilgisi ile yeni sezona giren Trabzonspor'da yönetim transfere hız verdi. Özellikle Beşiktaş maçında forvette yaşanan sıkıntıdan sonra St.Etienne'in Tunuslu yıldızı Wahbi Khazri için girişimler yeniden başladı.

 İlk görüşmelerde Türkiye'ye gelme fikrine sıcak bakmayan golcü oyuncuyu ikna etmek isteyen yönetim, kulübüne de satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini yenileyecek.

26 yaşında Meksikalı stoper

Vıtor Hugo için Palmeiras'ı bir türlü ikna edemeyen bordo-mavililer, Meksikalı Carlos Salcedo transferinde önemli mesafe kat etti. Meksika'nın Tigres takımında forma giyen 26 yaşındaki stoperin de Trabzonspor'a sıcak bakması nedeniyle kulübüyle yapılan görüşmelerin olumlu seyrettiği kaydedildi.

Trondsen'in sakatlığı ile orta sahada eksilen Trabzonspor, Flavio'nun Bahia'dan takım arkadaşı Gregore de Magalhaes da Silva için kolları sıvadı. Transfermarkt verilerine göre değeri 800 bin Euro olan Brezilyalı 6 numara için Bahia'nın daha yüksek bir fiyat istediği belirtildi. Bunun üzerine bordomavili yönetim durumu değerlendirme kararı alırken, oyuncunun çok beğenildiği ve alınması için çaba sarf edileceği ifade edildi.

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