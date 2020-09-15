Koç'un kızı Suna Kıraç öldü hastalığı neydi? Eşi İnan Kıraç kimdir evlatlık kızı İpek ne iş yapıyor

Suna Kıraç'ın hastalığı neydi?

79 yaşında hayata veda eden Suna Kıraç uzun yıllardır ALS hastalığı ile mücadele ediyordu. ABD'de teşhis konulan Sına Kıraç'a 1998’de 57 yaşındayken doktorlar, üç ila beş yıl içinde solunum cihazına bağlanacağını, yedi yıl içinde de hayatını kaybedeceğini söylemişlerdi. Ancak o 22 yıl yaşadı...