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Nijerya'da kutsal mekanda porno filmi çekmişti! Polis açıklama yaptı

Nijeryalı porno yıldızı Tobiloba Jolaosho, ülkede kutsal kabul edilen Osun-Osogbo'da çekim yaptığı için tutuklandı.

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Nijerya polisi, porno yıldızı Tobiloba Jolaosho'nun, ülkede kutsal kabul edilen Osun-Osogbo'da porno film çekimi yaptığı için tutuklandığını duyurdu. 'Osun tanrısının evi' olduğuna inanılan ormanlık alan, Birleşmiş Milletler'in de Dünya Mirası Listesi'ne aldığı bir bölge.

Polis, 'Kral Tblak HOC' olarak bilinen erkek porno yıldızı Jolaosho'nun bu ormanda pornografik bir film çektiği suçlamaları sebebiyle yakalandığını duyurdu. Jolaosho'nun avukatı henüz tutuklamayla ilgili bir açıklama yapmadı. Jolaosho, ülkede çok sayıda takipçisi olan popüler bir porno film yıldızı. Ormanda çektiği ve bazı parçalarını sosyal medya hesaplarında paylaştığı filmde, Osun tanrısına inananların giydiği beyaz kaftanlardan giyerken görülüyor.

'Toplum huzurunu bozdu'
Ünlü porno yıldızının çekimi ne zaman yaptığı ya da ormana nasıl girdiği bilinmiyor. Polis sözcüsü Opalola Yemisi, soruşturma tamamlandıktan sonra Jolaosho'nun "toplum huzurunu bozmaktan" mahkeme önüne çıkacağını söyledi.

2003'te UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınan bölge, dünya çapında da ilgi çekiyor. Her yıl düzenlenen festivale dünyanın farklı yerlerinden binlerce kişi katılıyor. Festivalin 600 yıldır her sene yapıldığı düşünülüyor.

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