Ahmet Hakan CHP'deki sert tartışmaya değindi: Mesele Atatürk değil, sen daha anlamadın mı?

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, son günlerde CHP içinde yaşanan sert 'Atatürk' tartışmasına ilişkin 5 saptama yaptı. Hakan, "Mesele Atatürk değil, sen daha anlamadın mı?" diye sordu.

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Ahmet Hakan, "CHP’deki tartışmayla ilgili kapı gibi beş saptama" başlığıyla yayımlanan yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yazısına "CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'Atatürk' demiyormuş, 'Mustafa Kemal' diyormuş." sözleriyle başlayan Ahmet Hakan, "Bunun üzerinden bir cayırtı koptu CHP’de. Öyle böyle değil ama... Büyük... Çok büyük bir cayırtı." yorumunu yaptı.

"CHP’de kopan bu cayırtı üzerine tam beş adet saptamam var" diyen Hakan yazısında şunları kaydetti:

"Bizanslı rahiplerin yaptıkları o tartışmanın bile fersah fersah gerisinde"

- SAPTAMA BİR: Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u kuşattığında Bizanslı rahipler, “Meleklerin kanadı var mı, yok mu?” tartışması yapıyorlarmış. CHP’lilerin kendi aralarında yaptıkları bu Atatürk tartışması, Bizanslı rahiplerin yaptıkları o tartışmanın bile fersah fersah gerisinde.

CHP neden 18 yıldır iktidara yaklaşamadı?

- SAPTAMA İKİ: CHP neden ileri gidemiyor? CHP neden yüzde 25’te takıldı kaldı? CHP neden toplumu ikna edemiyor? CHP neden 18 yıldır iktidara yaklaşamadı? CHP ile neden olmuyor? Tüm bu soruların cevabı, CHP ileri gelenlerinin iştahla yürüttükleri Atatürk tartışmasının içinde gizli.

"Hepsi de birbiriyle hesaplaşmak istiyor"

- SAPTAMA ÜÇ: Tuncay Özkan, Canan Kaftancıoğlu, Gürsel Tekin, Muharrem İnce falan... Hepsi de birbiriyle hesaplaşmak istiyor. Hepsi de fırsat kolluyor. Atatürk üzerinden başlayan tartışma, işte bu hesaplaşma fırsatını sundu kendilerine. Yani mesele Atatürk değil, sen daha anlamadın mı?

"Attilâ İlhan da ‘Mustafa Kemal Paşa’ derdi"

- SAPTAMA DÖRT: Şu ana kadar bir kişi bile çıkıp da “Atatürkçülüğün kuramını yapan Attilâ İlhan da ‘Mustafa Kemal Paşa’ derdi. Ne yani, Attilâ İlhan’ın da mı Atatürk’le sorunu vardı?” demedi. Hepsini geçtim... Bunu demek Canan Kaftancıoğlu’nun bile aklına gelmedi.

"Yahu siz ne yapıyorsunuz?"

- SAPTAMA BEŞ: “CHP’de bir liderlik yok” deniliyor ya... İşte bunun en büyük kanıtı! Şu kadar zaman geçti... Kemal Kılıçdaroğlu, hâlâ “Yahu siz ne yapıyorsunuz? Kesin şu tartışmayı! Bu ne manasız bir tartışma! Hay Allah sizin müstahakkınızı versin” demeyi beceremedi.

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