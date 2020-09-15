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Antalya'da kardeşine açtığı telefon sonrası öldü

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da kardeşini arayıp hastaneye götürülmesini isteyen 5 yıldızlı bir otelin muhasebe müdürü Yusuf Çevik (48), eve gelen kardeşi tarafından ölü bulundu.

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Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelin muhasebe müdürlüğünü yapan Yusuf Çevik, dün saat 12.00 sıralarında evinde rahatsızlandı. Kardeşini arayan Yusuf Çevik, iyi hissetmediğini belirtip, kendisini hastaneye götürmesini istedi.

Bir süre sonra eve gelen kardeşi, zili çaldı, Yusuf Çevik kapıyı açmayınca da telefonla aradı. Evin içerisinden gelen zil sesini duyan kardeşi, çağırdığı çilingire kapıyı açtırdığında Yusuf Çevik'i salonda hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yusuf Çevik'in öldüğü belirlendi. Yusuf Çevik'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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