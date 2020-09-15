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Nihat Özdemir: Semih Özsoy kendi etti, kendi buldu

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe'den istifa eden Semih Özsoy hakkında 'Kendi etti, kendi buldu' dedi.

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TFF Başkanı Nihat Özdemir, EkotürkTV'de Serhat Ulueren'ın sorularını yanıtladı. Özdemir'in konuşmalarının önemli satır başları şu şekilde:

beIN Sports'un sözleşmeyi uzatmak istediğini belirten Özdemir, "beIN Sports bize bazı sıkıntılarının olduğunu, gelirlerinde azalma olduğunu söyledi. Buna rağmen beIN Sports, 5 yıl bitince sözleşmeyi uzatmak istiyor." ifadelerini kullandı.

"Kendi etti kendi buldu''
Fenerbahçe yönetiminden istifa eden Semih Özsoy hakkında konuşan Özdemir, "Beni en çok Semih Özsoy'un sözleri yaraladı. Çok ağır konuştu. Dava açmıştım zaten. Ayrılmasında ise dahilim yok. Kendi etti, kendi buldu. Bugün nerede Semih Özsoy? Yok. Ben buradayım ama." dedi.

"Sergen'in durumu gayet iyi''
Koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın durumunun iyi olduğunu belirten Özdemir, "Sergen Yalçın'ın durumunu Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi'den öğreniyorum. Bir kez daha geçmiş olsun diliyorum. Sağlığı gayet iyi. Semptom belirtisi yok. Ancak 15 gün karantina süreci var. O yüzden 1 maç daha takımının başında olamayacak." diye konuştu.

Limit konusu
Hiçbir takımın harcama limitleri konusunda sıkıntısının kalmadığını belirten Özdemir: "Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Hiçbir takımın, takım harcama limitleri konusunda sıkıntıları kalmadı. Ancak, ne yaptık. Bütün takımları para harcama yönünde disipline ettik. Hiçbir geri adım atmadık." şeklinde konuştu.

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