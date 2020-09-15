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Karabük'te dehşet olay! Evde bulamadığı annesini bahçede ağaca asılı buldu

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde 67 yaşındaki kadın, bahçede bir ağaca asılı vaziyette ölü bulundu.

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Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Kayaarkası köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan annesi Rafia K.’yi evde bulamayan oğlu, komşularından yardım istedi. Bu sırada komşuları tarafından yapılan aramada yaşlı kadın iple ağaca asılmış vaziyette bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edilirken, sağlık görevlilerin yaptığı incelemede yaşlı kadının öldüğü belirlendi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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