Türkiye'den Ege'de yeni NAVTEX ilanı Flaş Lozan detayı
Türkiye Ege'de yeni bir NAVTEX ilan etti. NAVTEX ilanında, Ege adalarının Lozan anlaşmasına aykırı olarak silahlandırıldığı bildirildi.Abone ol
Gelen son dakika haberine göre; Türkiye, Ege Denizi'nde yeni NAVTEX ilanı yayınlandı. Türkiye, İzmir istasyonundan yayınladığı NAVTEX'te 1923 Lozan Antlaşması çerçevesinde Sakız Adası'nın gayri askeri statüsünün bozulduğunu ilan etti.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Edirne'de köylülerin Yunanistan cevabı! Yunanın burnunun dibine Türk bayrağı diktiler