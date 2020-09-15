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Türkiye'den Ege'de yeni NAVTEX ilanı Flaş Lozan detayı

Türkiye Ege'de yeni bir NAVTEX ilan etti. NAVTEX ilanında, Ege adalarının Lozan anlaşmasına aykırı olarak silahlandırıldığı bildirildi.

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Gelen son dakika haberine göre; Türkiye, Ege Denizi'nde yeni NAVTEX ilanı yayınlandı. Türkiye, İzmir istasyonundan yayınladığı NAVTEX'te 1923 Lozan Antlaşması çerçevesinde Sakız Adası'nın gayri askeri statüsünün bozulduğunu ilan etti.

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