Edirne'de köylülerin Yunanistan cevabı! Yunanın burnunun dibine Türk bayrağı diktiler

Köyün muhtar azalarından biri olan Çetin Özgün de kendisinin avcı olduğunu açıklayarak, Edirne’deki kayıtlı avcılar olarak Yunanistan’a yeteceklerini ifade ederek, “Bayrağımızın burada şanla şerefle dalgalanması bile Yunanistan’a korku salıyor” dedi.