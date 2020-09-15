Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 11 terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesine ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi.

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Barış Pınarı bölgesine ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, 'Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz.' denildi.

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