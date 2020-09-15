Usta gazeteci Osman Akkuşak hayatını kaybetti

Türk medyasının duayen isimlerinden Osman Akkuşak, 89 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Yeni Şafak gazetesinin deneyimli yazarlarından ve gazeteci Osman Akkuşak, 89 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Yazı hayatına 1952 yılında başlayan Osman Akkuşak, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Osman Akuşşak, yarın 15.30'da Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.



Anadolu Yayıncılar Derneği, Osman Akkuşak'ın ölümüyle ilgili "Vefatını derin bir üzüntü ile öğrendiğimiz Osman Ağabeye Anadolu Yayıncılar Derneği olarak Allah'tan Rahmet Ailesi ve Yeni Şafak Gazetesi camiasına başsağlığı dileriz" mesajını yayınladı.



Osman Akkuşak kimdir?

Kütahya'nın Emet ilçesinde doğan Osman Akkuşak, çeşitli liselerde edebiyat dersleri verdi, lise müdürlükleri yaptı ve bin 400 civarında yazı kaleme aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın neşriyat işlerinde görev alan Akkuşak, İlim ve Sanat Bürosu Başkanlığı, Devlet Kitapları Müdürlüğü ve Çağdaş Türk Yazarları Komisyonu'nda çalıştı. Türkiye Edebiyat Cemiyeti'nin kurucu üyesi ve genel sekreteri olarak hizmet eden Osman Akkuşak, Türk Dilini Koruma ve Geliştirme Cemiyeti'nin ikinci başkanlığını yaptı.