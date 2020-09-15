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Ozan Tufan'ın aklı Avrupa'da! 20 milyon avroyu veren alır

Kariyerini İngiltere Premier Lig’de sürdürmek isteyen Ozan Tufan kendisine kulüp arıyor. Ozan Tufan'ın serbest kalma bedeli 20 milyon avro.

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Kadrosunda köklü bir değişime giden Fenerbahçe, yaptığı transferler kadar Vedat Muriç’i Lazio’ya satmasıyla da konuşulurken, yakın zamanda bir bombanın daha patlaması gündemde.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; daha önce Premier Lig’in kapısından dönen Ozan Tufan’ın Avrupa sevdası depreşti. Sezonun ilk haftasında ilk 11’deki yerini Tolga Ciğerci’ye kaptıran millî oyuncunun menajeri vasıtasıyla kulüp arayışında olduğu öğrenildi.

Top yönetimde
Avrupa kulüplerinin uzun zamandır yakından takip ettiği Ozan Tufan’a çok sayıda talip var. Ancak 25 yaşındaki orta sahanın önceliği Premier Lig. İki sezon önce İngiltere’ye transferin eşiğinden dönen Ozan, bu sefer amacına ulaşmayı arzu ediyor. Leicester City ve Crystal Palace’ın listesinde olan tecrübeli oyuncu bir an önce Avrupa hayalini gerçekleştirme hedefinde. Ancak sözleşmesi devam ettiği için son söz yönetimde.

İngiltere hayali
Adı önce Dorukhan sonrasında ise Visca ile takasta anılan Ozan Tufan’ın serbest kalma bedeli 20 milyon avro. Bu rakamı getiren her kulüple masaya oturmaya hazır olan Fenerbahçe yönetimi, bir yandan da alternatif oyuncu arıyor. Mehmet Ekici’yle yolları ayıran, Zajc’ı kiralık yollayan, Jailson’u elden çıkarmaya hazırlanan sarı-lacivertliler alternatifini garantiye almadan Ozan Tufan’ı bir yere göndermeyi düşünmüyor.

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