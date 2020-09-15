Emre Belözoğlu'nun 30 gol atacak dediği golcü Mario Mandzukic

Fenerbahçe'de futbolun patronu Emre Belözoğlu, bir sezonda 30 gol atacak dediği Hırvat forvet Mario Mandzukic ile her konuda anlaşmaya vardı.

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İNTERNETHABER/ÖZEL @recix

Yeni sezona 2-1'lik Çaykur Rizespor galibiyetle başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızla devam ederken Lazio'ya giden Vedat Muriç'in alternatifi bulundu. Emre Belözoğlu'nun '30 gol' tarifinde bulunduğu golcünün Mario Mandzukic olduğu ortaya çıktı.

Emre için Fener'i tercih etti

Daha önce Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus gibi büyük kulüplerin formasını giyen 34 yaşındaki Mandzukic, Roma'nın teklifini geri çevirdi ve yakın arkadaşı olduğu Emre Belözoğlu için Fenerbahçe'yi tercih etti.

Yıllık 3,5 milyon euro

34 yaşındaki Mandzukic'le bire bir görüşen Emre Belözoğlu, Hırvat golcüyle 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Bonservisi elinde olan Mandzukic'e bir miktar imza parasının yanı sıra yıllık 3,5 milyon euro maaş verilecek.





