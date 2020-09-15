Kemal Öztürk 'Ortak Bir Hayal Kurmak' isimli yeni kitabını anlattı

Gazeteci Kemal Öztürk, 'Ortak Bir Hayal Kurmak' adlı yeni kitabının içeriğine dair okuyucularına bilgiler verdi.

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Kemal Öztürk, 'Ortak Bir Hayal Kurmak' adlı 6'ncı kitabında yaşadığı heyecanı dile getirdi. Her kitabın çıkışında yeni doğan bir çocuk hissi yaşadığı şeklinde konuşan Öztürk, yeni kaleme aldığı kitabın kendi meslek hayatında çok önemli bir dönemi anlattığını ifade etti.

Öztürk, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel müdürlük kariyerini geçirdiği 2011-2014 yıllarına ait dönemin kitapta anlatıldığını aktardı. Kitabın Anadolu Ajansı’nın tarihini ya da kurumu tanıtmadığını belirten Öztürk, 'ortak hayal kurmak ne demek?', ortak hayalin peşinde koşmak ne demek? Ekip çalışması yapmak ne demek? gibi soruların yanıtlarına kitabında yer verdiğini belirtti.

Her görüşten insanların ortak bir hayal kurduğunu belirten Öztürk, dünyada adı bilinmeyen, tek dilde yayın yapan, dünya medyasında etkisi olmayan bir kurumu yani Anadolu Ajansı'nı, ortak bir ekip çalışması neticesinde dünyanın en büyük 5 ajansından biri yapmaya karar verdiklerini belirtti.

İdealist ekibine, “Anadolu’nun kavruk yüzlü” çocukları şeklinde hitap eden Öztürk, ekibinin büyük azim, zorluk ve fedakarlıkla çalıştığını belirterek ortaya kaleme alınacak muhteşem bir hikaye çıktığını söyledi. Kemal Öztürk, kitabında bu özel hikayeyi ince detayına kadar anlattığını ifade etti.

Ekibiyle 8 dilde yayın yapmaya başladıklarını kaydeden Öztürk, istatistiksel başarı yakaladıklarını kaydederek kitabında bunun ayrıntılarını aktardığını söyledi. Atatürk'ün kurduğu 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyuracak bir ajans kuruyoruz' cümlesini hatırlatan Öztürk, 2011-2014 yıllarında bu misyonu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kitabı okurken, bu muhteşem hikayenin yanı sıra, Ajansla ilgi çok tartışılan sorulara cevaplar da bulacaksınız. İşte o sorular:

-Ajans seçim sonuçlarını vermeye neden karar verdi? Seçim sonuçlarını etkiledi mi?

-AA, AK Parti’nin propaganda aracı mı yapıldı? Atatürk’ün belirlediği misyonundan saptı mı?

-AA uluslararası rekabette başarılı oldu mu? -Ajansın hisseleri genel müdürün üzerine mi geçildi? -Ajansta sarı sendika mı kuruldu? Çalışanlar mağdur mu edildi?