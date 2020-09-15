BIST 1.115
DOLAR 7,49
EURO 8,89
ALTIN 474,05
HABER /  POLİTİKA
ADV Usta şefler Simfer’i tercih eder

AK Partili Turan'dan Kılıçdaroğlu-Davutoğlu buluşmasına gönderme! İstikşafi görüşmeler yeniden...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu bugün bir araya geliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bu buluşma için "Yarım kalan istikşafi görüşmeler yeniden başlıyor" dedi. İstikşafi görüşme ne? İstikşafi görüşmeler ne zaman yapıldı?...

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün saat 13:00'te Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunacak. Görüşmenin ardından her iki genel başkanın ortak basın toplantısı düzenleyeceği duyuruldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan bu görüşmeye ilişkin Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, 7 Haziran 2015 seçimleri sonrası tek başına iktidar olma çoğunluğunu kaybeden AK Parti’nin CHP ile yürüttüğü görüşmelere gönderme yaparak değerlendirmede bulundu.

Turan, “Yarım kalan istikşafi görüşmeler yeniden başlıyor. Erdoğan’ı ve milli devlet politikasını tasfiye etmek anlayışındaki adımları Allah biliyor, millet görüyor” dedi.

7 Haziran seçimleri sonrası AK Parti ile CHP arasında yürütülen görüşmeler “istikşafi görüşmeler” olarak nitelendirilmiş ve sonuçsuz kalmıştı. Türkiye bu görüşmelerin ardından erken seçime gitmişti...

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Suna Kıraç'ın evlatlık kızı İpek Kıraç'ın çok ilginç hikayesi! İpek Kıraç nasıl 'En zengin Türk' oldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Emre Belözoğlu'nun 30 gol atacak dediği golcü Mario Mandzukic
Türkiye'den Ege'de yeni NAVTEX ilanı Flaş Lozan detayı
Hazine açıkladı: Bütçe ağustosta 28.2 milyar lira fazla verdi
Ahmet Hakan CHP'deki sert tartışmaya değindi: Mesele Atatürk değil, sen daha anlamadın mı?
Yaptırımların görüşüleceği AB zirvesine 10 gün kala Türkiye'den Fransa kararı
Burundan girip insan beynini yiyor! Beyin yiyen amip aylar sonra yeniden hortladı
ÖNCEKİ HABERLER
Son dakika Suriye'de ABD helikopteri düştü
Yunanistan'ın Türkiye korkusu büyüyor: Askerlik süresi uzatılacak
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu
Suna Kıraç hastalığı neydi Suna Kıraç son hali nasıldı?
Tekirdağ'da eski erkek arkadaş reddedilince bıçak çekti
Tülin Özen kimdir yaşı kaç Tülin Özen evli mi eşi kimdir?
Yorumlar 24 yorum