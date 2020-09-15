AK Partili Turan'dan Kılıçdaroğlu-Davutoğlu buluşmasına gönderme! İstikşafi görüşmeler yeniden...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu bugün bir araya geliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bu buluşma için "Yarım kalan istikşafi görüşmeler yeniden başlıyor" dedi. İstikşafi görüşme ne? İstikşafi görüşmeler ne zaman yapıldı?...

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün saat 13:00'te Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunacak. Görüşmenin ardından her iki genel başkanın ortak basın toplantısı düzenleyeceği duyuruldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan bu görüşmeye ilişkin Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, 7 Haziran 2015 seçimleri sonrası tek başına iktidar olma çoğunluğunu kaybeden AK Parti’nin CHP ile yürüttüğü görüşmelere gönderme yaparak değerlendirmede bulundu.

Turan, “Yarım kalan istikşafi görüşmeler yeniden başlıyor. Erdoğan’ı ve milli devlet politikasını tasfiye etmek anlayışındaki adımları Allah biliyor, millet görüyor” dedi.

Yarım kalan istikşafi görüşmeler yeniden başlıyor!



Erdoğan’ı ve milli devlet politikasını tasfiye etmek anlayışındaki adımları Allah biliyor, millet görüyor... https://t.co/BABQ01qnDK — Bülent TURAN (@turanbulent) September 15, 2020

7 Haziran seçimleri sonrası AK Parti ile CHP arasında yürütülen görüşmeler “istikşafi görüşmeler” olarak nitelendirilmiş ve sonuçsuz kalmıştı. Türkiye bu görüşmelerin ardından erken seçime gitmişti...