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Tekirdağ'da eski erkek arkadaş reddedilince bıçak çekti

İhlas Haber Ajansı

TEKİRDAĞ'da pazarda eski erkek arkadaş dehşeti yaşandı. Eski arkadaş K.K.(58), kendisine geri dönmesini istediği kadın olumsuz cevap verince bıçak çıkardı. Olayda Ş.A. isimli kadın (44) 4 yerinden bıçaklanarak yaralandı.

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Olay, Hacıevhat Mahallesi 14 Kasım Caddesi üzerinde kurulan semt pazarında meydana geldi. Pazara alışveriş yapmaya giden Ş.A.'nın, iddiaya göre, ayrıldığı eski erkek arkadaşı K.K., yolunu kesip, kendisi ile barışma teklifinde bulundu. Kadının teklifi kabul etmemesi üzerine çıkan tartışma sırasında K.K., üzerinde taşıdığı bıçakla, kadını karın ve bacaklarından 4 yerinden bıçaklayıp, kaçtı.

Yaralanan Ş.A. da yakında bulunan Yiğit Polis Merkezi'ne sığınıp, polislerden yardım istedi. Polisin çağırdığı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Ş.A, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis, kaçan ve Ş.A.'nın da şikayetçi olduğu K.K.'yi olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalayarak, gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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