Gülçin Kültür Şahin Kırmızı Oda oyuncusu kimdir kaç yaşında?

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi ile yeniden ekranlara dönen başarılı oyuncu Gülçin Kültür Şahin hayatı ile merak konusu oldu. 31 yaşında olan Gülçin Kültür Şahin aslen Kırklareli doğumlu ve 2014 yıldiında Melik Haydar Şahin ile evlendi. Peki Gülçin Kültür Şahin dizileri hangisi?

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Kırmızı Oda farklı konusu ve başarılı oyuncu kadrosu ile hem sosyal medyanın hem de seyircinin gündeminde. Kırmızı Oda oyuncularından biri olan Gülçin Kültür Şahin hayatıyla merak konusu oldu. 31 yaşında olan Gülçin Kültür Şahin tiyatro oyuncusu Melik Haydar Şahin ile evlidir.

Kırmızı Oda dizisi konusu nedir: Dizi, hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinleniyor. Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirildi. Kırmızı Oda’da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak!

Gülçin Kültür Şahin, 1988 yılında Kırklareli’nde doğmuştur. Eğitimini Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini rol aldığı Kelebekler sinema filmi ile yaşayan Gülçin Kültür Şahin; Show Tv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Timuçin Esen, Tarık Pabuçcuoğlu, Ece Sükan, Burak Dakak, Onur Bilge, Gülçin Kültür Şahin, Şefika Ümit Tolun, Ezgi Gör, Emir Özyakışır gibi isimlerin yer aldığı Gülperi dizisinde Kader karakterini canlandırmaktadır.