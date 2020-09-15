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İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'Yıldırım-2 Cilo Operasyonu' kapsamında Hakkâri kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında; Hakkari Merkez kırsalında,  İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH)  birlikleri ile güvenlik korucuları tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.

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