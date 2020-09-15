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Trump'ın Yahudi damadı İsrail'e yanaşan Bahreyn Kralı'na Tevrat hediye etti

Demirören Haber Ajansı

ABD Başkanı Trump'ın damadı ve danışmanı olarak bilinen Jared Kushner'den Beyaz Saray'da BAE, İsrail ve Bahreyn arasında imzalanancak anlaşmaya saatler kala kritik hamle geldi. Kushner, Bahreyn Kralı İsa Al Halife'ye Tevrat hediye etti. 

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ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve siyasi danışmanı olarak da bilinen Jared Kushner, İsrail ile bugün Beyaz Saray'da imzalayacakları anlaşmaya saatler kala,İsrail'e yanaşan Bahreyn Kralı Al Halife'ye Tevrat hediye etti.

Beyaz Saray bugün TSİ 19.00'da Birleşik Arap Emirlikleri, (BAE) Bahreyn ve İsrail arasında imzalanacak 'normalleşme anlaşmasına' ev sahipliği yapacak.

Filistin'e ihanet anlaşması

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasındaki ilişkileri tamamen normalleştirmek üzere ABD’nin başkenti Washington’da bugün imzalanacak anlaşmaya bir çok ülkeden tepki yağıyor. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, anlaşmanın imzalanacağı günü 'kara gün' olarak nitelendirdi.

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