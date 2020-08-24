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HABER /  DÜNYA

Trump'ın Yahudi damadı Kushner BAE için Washington'da F-35 kulisi yaptı

ABD Başkanı Trump'ın başdanışmanı Jared Kushner'in, BAE'nin F-35 uçaklarını alabilmesi için kulis yapmasının Washington'da ilgili bakanlıkları rahatsız ettiği iddia ediliyor

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CNN kanalında Fareed Zakaria'nın programına konuk olan Kushner, İsrail-BAE anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anlaşmanın Orta Doğu barışına büyük katkı sağlayacağını savunan Kushner, BAE'nin uzun süredir ABD'den F-35 savaş uçakları satın almak istediğini belirtti.

İran'ın bu satış işleminden rahatsız olduğunu savunan Kushner, "Gerçek şu ki bu yeni barış anlaşması onların bu uçakları alma ihtimalini artırmalı, ancak şu noktada bu halen değerlendirdiğimiz bir şey." ifadesini kullandı.

Kushner ayrıca, söz konusu muhtemel F-35 satışının ancak Pentagon ve Dışişleri Bakanlığının ilgili değerlendirmeleri sonucunda mümkün olabileceğini vurguladı.

Geçen hafta CNN'de yer alan bir haberde, Kushner'in BAE'ye F-35 satılabilmesi için Washington'da kulis yaptığı ve Pentagon ile ilgili kurumların bu durumdan rahatsız olduğu iddia edilmişti.

Trump da birkaç gün önceki açıklamasında BAE'ye muhtemel F-35 satışı konusunun "değerlendirildiğini" ifade etmişti.

BAE İsraille normalleşme sürecini başlatmıştı

ABD öncülüğünde gerçekleşen görüşmeler sonucunda Trump, 13 Ağustos'ta, İsrail ile BAE'nin resmen "normalleşme" sürecini başlatacak anlaşma konusunda mutabık kaldıklarını açıklamıştı.

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