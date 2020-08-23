Başkan Erdoğan: Ağır bir felaket!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'daki sel felaketiyle ilgili olarak bölgedeki bakanların "Biz bunu yaşamadık" dediklerini söyleyerek yaşananları ağır felaket olarak niteledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Deniz Sistemleri Teslim Törenine katıldı. Buradaki törende konuşan Başkan Erdoğan, Giresun ve Rize'deki sel felaketlerinin büyük tahribat yarattığını söyledi.

Felaketin ardından üç bakanın bölgeye gittiğini ve incelemelerde bulunduğunu söyleyen Erdoğan şöyle konuştu:

"Bugün Giresun'umuzda, Dereli'de, Yağlıdere'de bütün bu bölgelerde şiddetli sel felaketi neticesinde, ilk aldığımız haberde 5 ölümüz vardı, yaralılarımızın sayısı 12 civarındaydı, aramalar devam ediyor. Yaralıların sayısı 12, kurtarılanların sayısı 150'ye yakındı. Aynı şekilde Rize'de yine sel felaketi var. Benim ilçem de dahil olmak üzere, bu sel felaketinde maalesef orada da yaralılar var. Allah ölenlerimize rağmen eylesin, yaralılarımıza şifalar nasip etsin.

"Üçünü de bölgeye gönderdik"

Devlet olarak buradaki bütün tahribatı, yıkımı vesaire Allah'ın izniyle süratle aşarız. Ben İçişleri Bakanımı, Bekir Pakdemirli bakanımı, Murat Kurum bakanımı süratli şekilde üçünü de bölgeye gönderdik, milletvekillerimiz de oradalar, yerinde tespitleri yapmak suretiyle Kızılay, AFAD ve bütün kurumlarımız orada çalışmalarını sürdürüyorlar.

"Ağır bir felaket"

DSİ aynı şekilde çalışmalarını orada sürdürüyorlar. Çünkü bir taraftan yıkılan köprüler var, yıkılması gerektiği için yıkılan köprüler var. Bu bir an önce inşallah buradaki bu felaketi hemen ortadan kaldırıp halkımızı yine o mutlu günlerine döndürelim. Ama bakanlarımızın bana söylediği 'Biz bunu yaşamadık' diyorlar, o kadar ağır bir felaket."