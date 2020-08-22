Atasay elini taşın altına koydu! Yüzde 35'e varan kalıcı indirim yaptı

Atasay koronavirüs sürecinde yaşanan 'Kampanya Avcılığı'nı bitirmek için harekete geçti. Ünlü marka ‘Yeni Normal Fiyatlar’ konseptiyle ürün fiyatlarını, bundan sonra devamlı geçerli olacak şekilde yüzde 15 ila 35 oranında düşürdü.

Abone ol

Atasay'ın aldığı 'indirim' kararı firmaların sezonluk indirimlerinden hayli farklı. Firma indirimi hem tüm ürünlerine uyguladı hem de 'daimi' kıldı. Yani bir hafta içinde almazsanız indirimi kaçırırsınız gibi bir durum artık yok. İndirim oradı da yüzde 15 ile 35 aralığında uygulanacak.

Tüketicilerin bundan sonra ‘Kampanya Avcılığı’ yapmalarına gerek kalmayacağını söyleyen Atasay Mücevherat CEO’su Atasay Kamer, bu 'kalıcı indirim' için şunları söyledi:

Kafana takma kendine yakışanı tak

*“Dünyanın, dolayısıyla ülkemizin geçirdiği zor zamanlarda bu uygulamayı başlatma kararı aldık. Biz tüketicinin önündeki engelleri kendi adımıza kaldırmak istedik. Düğün yapacak olanlar, hediye alacaklar veya kendisini ödüllendirmek isteyenler ‘kafasına takmasın’, ‘kendisine yakışanı taksın’ diye bu adımı kararlılıkla attık.

Elimizi taşın altına koyduk

*Mücevherat sektörünün lideri olarak elimizi taşın altına sokmamız gerekiyordu. Bu süreci birlikte hareket ederek, toplum olarak birbirimize destek olarak aşabiliriz. Yeni normal fiyatlara sadece karlılığımızdan ödün vererek değil, işleyişimizdeki tüm sistemi değiştirerek ulaştık.

İndirimler kalıcı hale gelecek

*“Dünyanın içinde bulunduğu duruma bakılınca herkesin üzerine düşen fedakarlık payını yerine getirmesi gerektiğine inanıyoruz. Pandemi ile birlikte sistemde bir değişikliğe gidilmesi gerektiği anlaşıldı. Tüm zincir için yeni bir fiyat politikası izlenmesi gerektiği görüldü ve bu kalıcı hale gelecek.

*Sadece Atasay olarak değil, tedarik zincirimiz, üreticilerimiz, lojistik ekiplerimiz, çalışanlarımız ve mağazalarımız olarak bir çok fedakarlıkta bulunduk ve bulunmaya devam edeceğiz. Yurt içi ve yurt dışındaki 161 mağazamız ve 800’ü aşkın çalışanımız kalıcı olarak devam edecek yeni normal fiyatlarla müşterilerimize hizmet vermeye hazırız.

'Anın Atasay'ı dönemi başladı

2020 yılının ilk 3 ayında başarılı bir büyüme performansı gösterdiklerini ifade eden Atasay Kamer, şu bilgileri paylaştı:

*“Bu dönemde satışlarımız bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 38’in üzerinde artış göstermişti. Bu dönemde rakamlar anlamında zorlu bir süreç olsa da devamlı yeni kararlar almaya ve yeni projeler üretmeye odaklanarak maksimum verimle geçirdik. Dönemin geçmişle kıyas değil, ‘An’a odaklanma dönemi olduğu görüyoruz. Aynı şeyin tüketicilerimiz için de geçerli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle ‘Anın Atasay’ı’ dönemini başlattık.

*‘Anın Atasayı’ demek; ana göre ürün, ana göre Pazar yerleri ve satış politikası, ana göre fiyat, ana odaklanan yurtdışı yapılanması ve zaten ‘an’da yaşayan Atasay.com’un daha da güçlenmesi demek. Kaliteli ürün, maksimum müşteri memnuniyeti ve konforu ile müşteri güveni konularında eskiye bağlı kalacağız. Ancak “Anın Atasay’ı” olarak anın koşullarında tüketicinin yanında olmak adına daha çok araştıracağız, çeşitli fedakarlıklar aracılığıyla yeni gündeme adapte olacağız.

Bu dönemde ‘ana’ odaklanıyoruz, tüketicilerin davranışlarını ve geri bildirimlerini takip ediyoruz. Bu da müşterilerimiz için maksimumda fayda yaratmamız anlamına geliyor.

Tüm enerjimizi düğün çiftlerini ve aileleri rahatlatmaya harcıyoruz

*“Sektörümüzü yakından ilgilendiren düğün sezonu tam gaz devam ediyor. Kuralları değişti ama duyguları, ritüelleri değişmedi. Evlenecek çiftleri ve ailelerini rahatlatmamız lazım. Önlerinde fiyat engeli olmasın istiyoruz. Şu anda bütün enerjimizi düğünü olan çiftleri ve aileleri rahatlatmak için harcıyoruz. Her sene yenilediğimiz katalog ürünlerimizin yelpazesini pandemi odağında geliştirdik. Ürün adetlerini artırdık.

*Bu bağlamda alyans, pırlanta, düğün seti gibi bir dizi katalog geliştirdik ve yaklaşık 300 adet ürünü yeni normal fiyatlarıyla 161 mağazamız ve 205 satış noktamız ile buluşturduk, buluşturmaya devam ediyoruz.