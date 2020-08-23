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Özhaseki'den sel yorumu! Bina yapılmaması gereken yerlere on yıllardır yapılan binalar var

GİRESUN'daki sel felaketine ilişkin değerlendirmeler yapan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, "Karadeniz tarafında o kadar çok derelerin içerisine, bina yapılmaması gereken yerlere on yıllardır yapılan binalar var. İşte onları siz göz ardı ederseniz yarın bir gün de ağlamakla karşı karşıya gelirsiniz" dedi.

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Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) yapımı devam eden ve yüzde 40'ı tamamlanan ERÜ Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesinde incelemelerde bulunan Özhaseki, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Giresun'daki selde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, hadisenin son derece üzücü olduğunu belirtti.

"Tabiatı tahrip ettikçe tabiatın dengesi bozuluyor"

Küresel ısınmanın artık bir gerçek olduğunu bilip ona göre davranılması gerektiğine işaret eden Özhaseki, şunları kaydetti:

Herkes tabiatı tahrip ediyor. Tabiatı tahrip ettikçe tabiatın dengesi bozuluyor. Tabiat da dönüp insanoğlundan intikam alıyor. Çok net. Küresel ısınma dediğimiz şey sadece böyle bir konuşma ya da bilimsel toplantılarda sosyetenin konuştuğu bir hadise değil bir gerçeklik. Bu gerçekliği bilerek yaşamak durumundayız.

"İşte onları siz göz ardı ederseniz..."

İkincisi, Karadeniz tarafında o kadar çok derelerin içerisine, bina yapılmaması gereken yerlere on yıllardır yapılan binalar var. İşte onları siz göz ardı ederseniz yarın bir gün de ağlamakla karşı karşıya gelirsiniz. Müthiş şekilde acı verici, hüzün verici bir olay.

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