Bakanlar Giresun'daki selde mahsur kalanlara kepçeyle ulaştı! Günün fotoğrafı

GİRESUN'da yaşanan sel felaketi sonrası bölgeye giden bakanların kepçe üzerindeki görüntüsü günün en çok konuşulan olayı oldu.Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da sel felaketinde 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kayıp kişiye ulaşma çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.
Kepçe üzerinde ulaştılar
Selin vurduğu Giresun'da incelemelerini sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dereli ilçesinde bir mahallede mahsur kalan vatandaşlara iş makinesi operatörünün kepçesi üzerinde ulaştı.
Cep telefonuyla görüntülendi
Yaklaşık 30 kişinin bulunduğu alana iş makinesi kepçesi üzerine ulaşan bakanlar, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bakanların bu anları, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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Foto Galeri Giresun'da sel felaketi! Acı haberler geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan son durumu açıkladı