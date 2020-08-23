Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Gelin uçak gemisi inşa edin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki Desan Tersanesi'nde düzenlenen Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde konutu. İşadamlarına uçak gemisi yapma çağrısı yaptı...

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki Desan Tersanesi'nde düzenlenen Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde konuşuyor. "Türkiye savunma sanayisinde kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor." diyen Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Savunma sanayi duraklamayı kaldırabilecek bir alan değildir. Daha ileriye gitmek, daha gelişmişini üretmek mecburiyetindeyiz.

- Savunma alanında güçlü ve bağımsız olamayan milletlerin istikballerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir.

- Ülkemizin nüfuzundan ve gücünden rahatsız olanlar, Türkiye'yi eskisi gibi istikrarsızlık batağında mahkum edebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar.

- Türkiye'nin demokratik hukuk devleti niteliğine yönelik her saldırıyı engelleyerek, her oyunu bozarak yolumuza devam edeceğiz.

- Hedefimiz, kritik hiçbir alanda dışarıdan ihtiyaç duymayacak bir savunma sanayi geliştirme ve üretim altyapısı inşa etmektir.

- Türkiye, dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden birisidir.

- Kaybedecek tek bir anımızın olmadığı bilinciyle, çalışıyor, üretiyor, mücadele ediyoruz.

- Bugün 2 adet acil müdahale ve dalış eğitim botu, 2 yeni SAT botu ve 8 adet süratli devriye botunu Deniz Kuvvetlerine kazandırıyoruz.

- Hedefimiz İHA, SİHA, TİHA yanında insansız ve otonom deniz araçlarının da dahil olduğu kara, hava ve deniz unsurlarımızın müşterek görev icra edeceği seviyeye ulaşmaktır.

- Çok daha büyük projeler üzerinde çalışıyoruz, 5 yıl içinde hayata geçirmeyi planlıyoruz.

- Buradaki işadamlarımıza sesleniyorum. Gelin yerli uçak gemimizi üretin...

Giresun'daki sel felaketi....

- Sel felaketi neticesinde ilk aldığımız haberlerde 5 ölümüz vardı, yaralılarımız sayısı 12 civarındaydı. Aramalar devam ediyor. Rize'de de sel felaketi var. Sel felaketinde orada da yaralılar var maalesef.

- İçişleri Bakanımı, Bekir Pakdemirli Bakanımı, Murat Kurum Bakanımı bölgeye gönderdim, vekillerimiz de orada. Kurumlarımız orada çalışmalarını sürdürüyor. Yıkılan köprüler var, yıkılması gerektiği için orada yıkılan köprüler var.

- Bakanlarımın bana söylediği 'Biz bunu yaşamadık' diyorlar. O kadar ağır bir felaket... Devlet olarak buradaki tahribatı, yıkımı Allah'ın izniyle süratle aşarız.