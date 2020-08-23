Otomobil, nehir kenarındaki teknenin üzerine düştü

DÜZCE’nin Akçakoca ilçesinde, sürücüsünün geri manevra sırasında kontrolünü kaybettiği otomobil, nehir kenarındaki teknenin üzerine çıktı. Aracın ön kısmı, suya gömülürken, sürücü ve yanındaki kadın kazada yaralanmadı.

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Kaza, sabah saatlerinde, Akçakoca ilçesi Melenağzı köyünde meydana geldi. Melen Nehri kıyısında geri manevra yapan, ismi öğrenilemeyen sürücü, otomobilin kontrolünü kaybetti.

Geri geri giden otomobil, nehrin kenarındaki teknenin üzerine düştü. Otomobilin arka kısmı teknenin üzerinde kalırken, ön kısmı ise suya battı.

Ölen ya da yaralanan yok

Kadın sürücü ve araçta bulunan diğer kadın, kazadan yaralanmadan kurtuldu. Kazada, tekne ve otomobil hasar gördü. Balıkçıların yardımıyla otomobil, kıyıya çekildi.