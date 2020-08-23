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ABD Irak’taki askeri üsten çekildi! Reuters duyurdu

Reuters'a konuşan kaynaklar, ABD'nin Irak'taki Taci Askeri Üssü'ndeki askerleri çektiğini ve üssün kontrolünü Irak'a verdiğini duyurdu.

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ABD, bugün flaş bir adım atarak Irak’ın başkenti Bağdat’ın 20 kilometre kuzeyindeki Taci Askeri Üssü’nden çekildiğini duyurdu.

Bugün düzenlenen tören ile ABD yönetimi askeri üssün yönetimini Iraklı güvenlik güçlerine bıraktı.

2 binden fazla asker bulunuyordu

Son aylarda İran’ın saldırısına uğrayan askeri üs ile ilgili yapılan açıklamada, “Koalisyonun askeri personelinin hareketi uzun süredir Irak hükümetiyle koordineli bir şekilde yürütülüyordu. Taci Askeri Üssü’nde 2 binden fazla asker bulunuyordu ve bunların birçoğu geçen aylarda bölgeden ayrılmıştı.

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