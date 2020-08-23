Bahçeli Ahlat'ta külliyenin açılışına katılacak

Doğu Karadeniz'de yağışlar ne kadar sürecek? Bakan Pakdemirli vatandaşları uyardı

2 No'lu baronun kurucusu Bahçeli'yi ziyaret etti! 'Emir ve talimatlarını aldık'

İçişleri Bakanı Soylu'dan Giresun açıklaması! Deprem de gördüm fakat bu başka bir şey