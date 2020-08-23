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İçişleri Bakanlığı'ndan '30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması yasaklandı' haberine yalanlama

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine genelge göndediği ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinin 'koronavirüs pandemisi' gerekçesiyle yasaklandığı iddia edilmişti. Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamaya göre bu iddia yalanladı ve diğer bayramlardaki kısıtlamalar hatırlatıldı.

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İçişleri Bakanlığı '30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması yasaklandı' haberini yalanladı. Yapılan açıklamada "Benzer uygulamalar diğer bayramlarda da oldu" denildi.

300 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinin 'koronavirüs pandemisi' gerekçesiyle yasaklandığı iddia edilmişti.  Valiliklere gönderilen genelgede  “Kutlamalar pandemi süreci göz önüne alınarak; çelenk sunma programı, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, şehit ve gazi derneklerinden birer temsilcinin katılımıyla maske-mesafe kuralına riayet edilmesi suretiyle asgari düzeyde gerçekleştirilecek."

"Müsaade edilmeyecek"

Genelgede, "Tebriklerin kabulü programı yapılmayacak, resepsiyon düzenlenmeyecek, şehitlik ziyaretlerinin asgari katılımla maske-mesafe kuralına uygun, kısa süreli olarak yapılması sağlanacak. Vatandaşların evlerinin cam ve balkonlarını Şanlı Bayrağımız ile donatmaları yönünde teşvik edici paylaşımlarda bulunulacak. Belirtilen program dışında herhangi bir etkinlik yapılmasına müsaade edilmeyecek.” ifadelerine yer verilmişti.

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