Jose Sosa'nın Fenerbahçe'ye transferi çıldırttı: Bunu nasıl yapar

Estudiantes'te teknik direktör Juan Sebastian Veron, tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşme imzalamasının ardından resmen çılgına döndü.

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Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Jose Sosa ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını dün gece saatlerinde resmen açıklamıştı.

Ancak Josa Sosa'nın Fenerbahçe'ye transferi Arjantin'de pek hoş karşılanmadı. Sosa'yı isteyen takımlardan biri olan Estudiantes'te teknik direktör Juan Sebastian Veron, tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşme imzalamasının ardından resmen çılgına döndü.

''Bunu nasıl yapar?''

Sosa ile aynı zamanda eski takım arkadaşı olan Veron, Sosa için ağır ifadeler kullandı; ''Sosa'nın transfer kararını sosyal medyadan öğrendik. Ne kendisi ne de menajeri teklifimize cevap bile vermeden başka kulüple imzaladı. Değerlerden bahsetmek kolaydır, önemli olan bunu uygulayabilmek. Bunu nasıl yapar? Bu olayı başka yerlere çekip kişiselleştirmeyeceğim ama başka bir şekilde çözülmesini isterdim. Böyle değil!

''En azından bir iletişim sağlanabilirdi''

Sosa'nın bir iletişim kopukluğu vardı. Bu iletişim kopukluğu başladığında kendisine 'Eğer içinde bir şüphe varsa geri dönme' demiştim. Ona böyle bir tavsiyede bulunmuştum. Zor bir karar evet, hayatınızda nerede olacağını seçiyorsunuz. Ama en azından bir iletişim sağlanabilirdi. Estudiantes, köklerine bağlı bir kulüptür. Ben buraya dönmek için boş sözleşmeyi imzaladım. Burası böyle bir kulüp. Burada olmak istemeyenler kendisi bilir.''