Giresun'dan acı haber geldi! Jandarma aracı bulundu 3 ölü 10 kayıp

GİRESUN'daki selde içindeki 5 jandarma ile kaybolan Jandarma aracı kuma gömülü halde bulundu. 5'i jandarma biri kepçe operatörü 6 kişiden 2 kişinin cenazesine ulaşıldı

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Giresun'da, Tirebolu- Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek, kaybolan 5'i jandarma 6 kişinden kimliği belirsiz biri jandarma biri sivil iki kişinin cansız bedeni, arama- kurtarma ekiplerince bulundu. Cansız beden, saplandığı toprak, taş ve balçıktan çıkarıldı. Gece Giresun Valiliği, bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Böylece sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıkarken, 10 kişi halen kayıp...

İçişleri Bakanı Soylu duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da meydana gelen sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı. Soylu, "Bir asker ve 2 vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı" dedi. Soylu, "Tirebolu yolu açıldı, iş makineleri gidecek." diye konuştu.

Tirebolu- Doğankent yolunda çöken menfez çevresinde iş makinesi ekipleri, dere sularına kapılan jandarmaya ait minibüse de ulaştı. Hurda yığını haline gelen jandarma aracı bulunduğu yerden iş makinesiyle çıkarıldı.

Ekipler, araçtan kayıp jandarma görevlilerine ait ize rastlayamadı. Ekipler, kayıp askerleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece yarısı yaptığı açıklamada, Tirebolu- Doğankent yolu kapalı ve maalesef Tirebolu- Doğakent yolu üzerinde Doğankent'e giderken içerisinde 5 jandarmamızın bulunduğu araç, bir menfezde suların içinde gömülü olarak kaldı" bilgisini vermişti.