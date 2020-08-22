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AK Parti'den Fitch'e sert tepki: İşte size bir suçüstü daha

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından kredi derecelendirme kurumu Fitch Ratings'in Türkiye’nin kredi not görünümünü negatife çevirmesine sert tepki gösterdi.

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Twitter hesabından açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli Twitter'dan şu ifadeleri kullandı: 

"320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfinin Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmasından hemen sonra Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi not görünümünü durağandan negatife indirdiğini açıklıyor.

Neden şimdi yapıyor bu açıklamayı? Nedeni çok basit: Doğalgaz rezervi keşfinin açıklanması çok olumlu bir hava oluşturdu. Bu olumlu havanın ekonomiyle ilgili beklentilere de yansıması kaçınılmazdır.

Fitch ekonomik beklentilerin iyileşmesinin önünü kesmeye çalışıyor
Tam da bu noktada Fitch devreye sokuluyor ve ekonomik beklentilerin iyileşmesinin önünü kesmeye çalışıyor. Fitch’in görünümü negatife çevirmesine gerekçe olarak belirttiği hususlar bugün ortaya çıkmış değil. Aylardan beri konuşuluyor.

Üst aklı bulmakta zorlananlar için işte size bir suçüstü hali daha.
Fitch’in bu açıklamasını, Joe Biden’ın, Erdoğan’ı devirmek için Türkiye’deki muhalefete destek verdikleri açıklamasından ayrı düşünmek mümkün değildir.

Demek ki bunlar, hedeflerine ulaşmak için ekonomimiz üzerinde operasyon yapmaktan vazgeçmemişler. Bugüne kadar sonuç alamadılar. 320 milyar metreküp doğalgaz keşfinden sonra artık yapacakları hiç bir şey kalmadı. Boşuna çırpınıyorlar. Su akar, mecrasını bulur.

Olan kadrolu baykuşlara oluyor. Zaten bozuk olan dengeleri, doğalgaz keşfi ile birlikte yerle bir oldu. Ağızlarını bıçak açmıyor. Ayasofya’nın açılışından sonra yataklara düşenlerle birlikte matem ilahileri dinliyorlar."

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