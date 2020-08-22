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Denizli'de misafirliğe giden zihinsel engelli Metin pencereden düştü

DENİZLİ'de Hülya Y. isimli anne, zihinsel engelli oğlu Metin Y. (7) ile birlikte misafirliğe gitti. İddiaya göre ebeveynlerin dalgınlığı sonrası talihsiz çocuk, 5'inci kattan zemine düştü. Feci şekilde yere düşen çocuğun ağaçlara çarpıp dalları kırdığı görüldü. Hastaneye kaldırılan küçük Metin'in durumunun ağır olduğu aktarıldı.

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Olay, Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Hülya Y., 7 yaşındaki zihinsel engelli çocuğu ile arkadaşı olduğu öğrenilen Aysun İ.’nin evine gitti. Ebeveynlerin bir anlık dalgınlığı sonrası 7 yaşındaki zihinsel engelli Metin Y., 5'inci katın penceresinden aşağıya düştü. Anne Hülya Y., çocuğunun düştüğünü görmesi üzerine imdat çığlıklarıyla aşağıya indi.

Sesleri duyan ve yardıma koşan çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan zihinsel engelli çocuğa ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

Ağaçlar düşme hızını kesti

Olay yerine sevk edilen Olay Yeri inceleme ekipleri, zihinsel engelli çocuğun düştüğü 5. kattaki dairede ve bahçede incelemelerde bulundu. Metin Y.’nin düştüğü alanda bulunan ağaç dalları hızını kestiği ve bu sebeple dalların kırıldığı görüldü.

Öte yandan, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan zihinsel engelli Metin Y.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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