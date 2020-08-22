Kocaeli'de evden gelen kötü koku cansız bedene götürdü

KOCAELİ'de Hasan Mercan'ın(60) yalnız yaşadığı evde acı gerçekle karşılaşıldı. Komşuların 'kötü koku' ihbarı üzerine çilingir yardımıyla girilen evde Mercan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ölüm nedenini otopsi belirleyecek.Abone ol
Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Kendirci Sokaktaki evinde yalnız yaşayan Hasan Mercan'ın komşuları evden ağır kokular gelmesi üzerine durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi.
Çilingir yardımıyla eve giren polis ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mercan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Hasan Mercan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
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