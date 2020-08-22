Yıldırım-5 operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Yıldırım-5 operasyonu kapsamında Hatay-Amanos kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Abone ol
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında Hatay-Amanos kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Yıldırım-5 operasyonu kapsamında Hatay-Amanos kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 3 adet M-16 ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi" denildi.
Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında Hatay-Amanos kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3️⃣ terörist etkisiz hale getirildi.— TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) August 22, 2020
Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 3️⃣ adet M-16 ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
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