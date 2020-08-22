BIST 1.110
DOLAR 7,34
EURO 8,64
ALTIN 457,82
HABER /  GÜNCEL

FETÖ'cü firari spiker Erkan Akkuş Kocaeli'de yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli Erkan Akkuş Kocaeli'de yakalandı. Akkuş'un eski Bugün TV spikeri olduğu öğrenildi.

Abone ol

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan Erkan Akkuş'un, ihbar üzerine İzmit ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti.

Eski Bugün TV sunucusu

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.Şüpheli, işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderildi. Zanlı Erkan Akkuş'un, eski Bugün TV sunucusu olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Davutoğlu'ndan Karadeniz'de bulunan gazla ilgili açıklama
Fatih Dönmez'den doğal gaz fiyatıyla ilgili dikkat çeken açıklama
Kenan Tekdağ'ın gaz açıklaması heyecanlandırdı: Bu neredeyse kesin
ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den YKS yerleştirme sonuçları açıklaması
Bakan Berat Albayrak'ın sevinç gözyaşı fotoğrafını paylaştığı esnaf: Kendimi tutamadım
Bakan Kurum'dan Bursa'ya büyük müjde! Dev kentsel dönüşüm projesi başlıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Güney Sudan'da kargo uçağı düştü 4 ölü
Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü
AK Partili Bülent Turan: 83 milyonun sevincine ortak olmayan bir anlayış muhalefet değil
Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini uzattı
Caner Erkin: Anneme ağza alınmayacak şeyler söylendi
Cuma hutbesi konusu nedir 21 Ağustos Diyanet yayımladı
Yorumlar