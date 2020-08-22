Caner Erkin: Anneme ağza alınmayacak şeyler söylendi

4 yıl sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Caner Erkin, Beşiktaş maçında yaşadığı sevinç hakkında ''O dönemde annem yoğun bakımdaydı. Anneme ağza alınmayacak şeyler söylendi. Ben de kırıldım, çok kırıldım. Fenerbahçe taraftarıyla bir sorunum olamaz.'' dedi.

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Fenerbahçe'de yeni transferlerden Caner Erkin basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kamp sürecinin iyi geçtiğini belirten Caner Erkin, şu ifadeleri kullandı; ''Kamp süreci iyi geçiyor. Erol Hoca'nın sistemine, taktiğine uyum sağlamaya çalışıyoruz. Kendime yeni transfer demiyorum. Buranın her şeyini en içinden biliyorum ve yaşadım.

''Önemli olan Fenerbahçe'nin başarısı''

Ben erken başladım. Novak biraz daha geç geldi, son maçını daha geç oynadığı için. Ben de önde oynayabilirim. Önce öyle başlamıştım. Senelerdir bek oynuyorum. Önde ben oynamışım, Novak oynamış fark etmez. Önemli olan Fenerbahçe'nin başarısı.

''Fenerbahçe ile Avrupa'da başarılı olmayı tercih ederim"

Gençlerin Avrupa'da oynaması çok güzel. İnşallah, daha büyük takımlarda oynasınlar. Ben daha genç gitmiştim Avrupa'ya. Ben de önce Avrupa'ya gitmeyi tercih ettim. Yine Türkiye'ye döndüm. Benim düşüncem, Fenerbahçe ile Avrupa'da başarılı olmayı tercih ederim.

Beşiktaş maçında yaşadığı sevinç hakkında

3 sene üst üste geldim Kadıköy'e Beşiktaş'ta oynarken. Son sene bir şey oldu. Artık tutkudan mı, sevgiden mi çok farklı bir şey oldu. O dönemde de annem yoğun bakımdaydı. Anneme ağza alınmayacak şeyler söylendi. Ben de kırıldım, çok kırıldım. Fenerbahçe taraftarıyla bir sorunum olamaz. Ben Fenerbahçeliyim. Ben onları seviyorum, onlar da beni sevsin. Fenerbahçe benim için sevgi, aşk, tuttuğum, taraftarı olduğum takım. Benim aklımda bir hareket yapmak yoktu. Kırıldığım için kırmak istedim belki de. Buluştuk yine. Küçüklükten beri sevdiğim takımdayım. Artık, kırgınlık olmaz, olamaz. Öyle bir şey olmasını istemem.

''Aklımda soru işareti yoktu, direkt kabul ettim''

Teklif aldığımda çok heyecanlandım. Taraftarı olduğum, futbolu bırakmak istediğim kulüpte olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe harici hiçbir takımla konuşmadım. Sadece Fenerbahçe ile konuştum ve sonra başka bir takımla görüşmek istemedim. İlk önce başkanımızla, Emre Ağabey ile konuştum. Beni burada istediklerini belirttiler. Aklımda soru işareti yoktu, direkt kabul ettim. Fenerbahçe'nin hedefi her zaman şampiyonluk olmalı. Şampiyonluk inşallah bu sezon gelecek.

Caner Erkin: İlla bu pozu yaptıracaksınız değil mi? Olmazsa olmazımız. Tipik futbolcu pozu. Ama ben tipik futbolcu değilim

Fişek lakabı nereden geliyor?

Kamplar genelde futbolcular için sıkıcıdır. Profesyonelce çok iyi bir şekilde çalışmak gerekiyor. Fakat biraz da gülmek lazım. Benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Her şeyimizi kaybedelim ama neşemizi kaybetmeyelim. Neşeli biri olduğum için herkese takılıyorum. Gökhan'la 11. seneye gireceğiz. Hiç ayrılmadık. Antrenmanda da maç ısınmasında da hep beraberiz. Fişek lakabı, Sebahattin Hocam vardı. Manisaspor'daydı. O taktı bana. Ben hareketli olduğum için, yerimde durmadığım için. 15 yaşımda falandım. Oradan kaldı. Oradan sonra herkesin dilinde. Ben de sevdim. Öyle devam etti.''