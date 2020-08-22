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Bakan Berat Albayrak'ın sevinç gözyaşı fotoğrafını paylaştığı esnaf: Kendimi tutamadım

Demirören Haber Ajansı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın twitterdan paylaştığı fotoğrafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını dinlerken duygulanarak ağlayan Rüstem Cengiz Yılmaz, "İş yerinde bilgisayardan seyrediyorduk. Müjdeli haberi alınca duygulandık. Kendimi tutamadım ve böyle bir an yaşamış olduk." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz açıklarında bulunan doğal gazla ilgili açıklaması Türkiye'nin dört bir yanını sevince boğdu. Bazı vatandaşlar, alkışlarla sevinirken bazıları da duygulanarak ağladı. Zonguldak'ta esnaflık yapan Rüstem Cengiz Yılmaz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını iş yerindeki bilgisayardan dinlerken gözyaşlarını tutamadı. Duygulanan Yılmaz'ın fotoğrafını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak twitterdan paylaştı.

"Kendimi tutamadım"

Rüstem Cengin Yılmaz, müjdeli haberi alınca duygulanarak gözyaşlarını tutamadığını söyledi. Memleketin güzel bir habere ihtiyacı olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle dedi:


"Bugünlerde müjdeli habere ihtiyacımız vardı"

"Memleketimiz zor günlerden geçiyor. Bugünlerde müjdeli habere ihtiyacımız vardı. Karadeniz'de olmasından dolayı da bilhassa sevindik Zonguldak'ımıza katkıda olur diye. Kendimi tutamadım böyle bir an yaşamış olduk. Doğal gaz bulunmasını çok iyi buluyorum. İnşallah daha nice kuyulardan nice petroller bulacağımıza inanıyorum. Hükümetimize, Cumhurbaşkanımıza güveniyorum. Böyle zenginliklerden Zonguldak da faydalanır diye düşünüyorum."

"Allah yollarını açık etsin"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın fotoğrafını paylaşmasını değerlendiren Yılmaz, "Çok duygulandım, teşekkür ediyorum. Zonguldak'ı da duyurduğum için çok mutlu oldum. Allah yollarını açık etsin, ömürleri uzun olsun" diye konuştu.

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