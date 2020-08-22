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HABER /  DÜNYA

Almanya'ya getirilen Rus muhalif Navalnıy hastanede tedavi altına alındı

Rusya’da "toksik zehirlenme" şüphesiyle hastaneye kaldırılan Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy'ın getirildiği Almanya'da tedavisine başlandı.

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Navalnıy'ı taşıyan özel bir ambulans uçak, sabah saatlerinde başkent Berlin’deki Tegel Havalimanı’nın askeri bölümüne indi.

Navalnıy, havalimanında uçakta yapılan ilk tetkikler sonrasında yoğun güvenlik önlemleri altında Berlin Charite Hastanesi’ne getirildi. 

20 Ağustos'ta Rusya’nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere uçağa binen Navalnıy, uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.

"Toksik zehirlenme" şüphesiyle Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

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