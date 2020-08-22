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Ömer Çelik: Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar, sevinemeyenler var

Anadolu Ajansı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar ve milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var. Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme duygusu 'nasip' olmasını diliyoruz. Milletimiz varolsun. Ülkemizin yolu hep açık olsun'' dedi.

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Günlerdir beklenen müjdeyi dün açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini söyledi.

Fatih Sondaj Gemisi'nin Tuna-1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettiğini açıklayan Erdoğan, hedeflerinin 2023 yılında gazı kullanıma sunmak olduğunu ifade etti.

''Gayretimiz ve duamız bunun içindir''
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Çelik, "Milletimiz özlemlerine kavuşsun, ülkemiz dünya devi olma yolunda ilerlemeye devam etsin, her bir insanımız sevinsin, gayretimiz ve duamız bunun içindir. Aziz milletimiz, hürriyetine, bağımsızlığına ve tüm varlıklarına bedelini sonuna kadar ödeyerek sahiptir. Zorluklara karşı yılmadan mücadele ederek dimdik ayaktadır. Herkesin sırt döndüğü mazlumlarla ekmeğini ve suyunu paylaşan bir yüreğe sahiptir" ifadesini kullandı.

"Elde edilen her sonuç tek tek milletimizin her bir ferdinindir''
Çelik, Karadeniz'de ortaya koyulan gayret ile Akdeniz’de verilen mücadelenin milletin varlığı ve geleceği için olduğuna dikkat çekerek, "Elde edilen her sonuç tek tek milletimizin her bir ferdinindir. Elde edilen her hayırlı sonuç hak edilmiştir. Bedeli ödenmiştir. Demokratik kazanımlarımızı gasbetmek isteyenlere, Cumhurbaşkanımızı gayrı meşru yollarla hedef alanlara, milletimizin iradesine göz dikenlere her gün ayrı bir cevap veriyoruz. Karavatan, mavivatan ve gökvatanımızda haklarımızı tavizsiz koruyoruz.

''Sevinci ve özlemleri tüm insanlık içindir"
Bu ülke için gayret etmek ve bu ülke için sevinmek büyük bir onurdur. Milletimizin sevincine ortak olmak büyük bir ayrıcalıktır. Bu millet insanlığı sömüren değil, insanlık umudunu inşa edendir. Sevinci ve özlemleri tüm insanlık içindir" ifadelerini kullandı. 

''Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar ve milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var''
''Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar ve milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var.'' diyen Çelik, ''Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme duygusu 'nasip' olmasını diliyoruz. Milletimiz varolsun. Ülkemizin yolu hep açık olsun.'' şekline konuştu.

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